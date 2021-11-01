بريد الوطن .. أغلِق ورشة ميكانيكا سيدى بشر يا محافظ الإسكندرية

نعانى نحن سكان شارع الصديق شيبوب بمنطقة سيدى بشر بحرى بمحافظة الإسكندرية من وجود ورشة ميكانيكا تقع إلى جوار مدرسة المشير أحمد بدوى، وسط تجمع سكانى، والورشة بها أجهزة تصدر أصواتاً مزعجة تقلق راحة النائمين، وتمنع الطلبة من المذاكرة فى هدوء، حتى فى الأوقات المتأخرة من الليل، علاوة على الروائح الصعبة التى تصدر منها، وسبق أن شكونا فتم عمل محضر إشغال طريق للورشة، برقم 1554 بتاريخ 15 سبتمبر 2020، ومحضر أمن صناعى برقم 39001 بتاريخ 25 أبريل 2021. نناشد، محافظ الإسكندرية، التدخل لوضع حد لتلك الورشة وإصدار قرار بإغلاقها تماماً، حرصاً على راحة وصحة السكان.

عن الأهالى: شريف محمد الششتاوى

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