تفاصيل الحصول على معاش استثنائي من «التأمينات»

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم منح معاش استثنائي لضحايا الكوارث العامة، مشيرة إلى أن المعاش الاستثنائي، يمنح أيضا للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وأوضحت التأمينات، على موقعها الرسمي، أنه من حق الذين أدوا خدمة جليلة للدولة، أن يحصلوا على معاش استثنائي، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

خطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفِ نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

- تقديم نموذج المعاش الاستثنائي، بعد اعتماده وختمه، إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية».

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

استمرار صرف المعاش لليوم الثالث على التوالي

وفي سياق آخر، يواصل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، البالغ عددهم نحو 10 ملايين و600 ألف مواطن، صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، لليوم الثالث على التوالي، من البنوك ومكاتب البريد.

صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول

وأتاحت التأمينات، إمكانية صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، والتي بدأ تطبيقها منذ 3 شهور، للتسهيل على المواطنين، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه حال رغبة المواطن في صرف المعاش من التليفون المحمول يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.