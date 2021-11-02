التعليم: نحتاج 8 ملايين جرعة لقاح فايزر لتطعيم طلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة بحاجة لنحو 8 ملايين جرعة لقاح فايزر لـ تطعيم طلاب الثانوية ضد فيروس كورونا، موضحا أنّ هناك تنسيق كامل بين «التعليم» و«الصحة» لتوفير الجرعات المطلوبة وسرعة تطعيم الطلاب، كما أكد أنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في أسبوعه الرابع حتى الآن، دون أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس.

تطعيم طلاب الثانوية بـ لقاح فايزر

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تخطط لـ تطعيم طلاب الثانوية بـ لقاح فايزر، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، حيث تنفذ جميع المدارس على مستوى الجمهورية إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم، أنّه سيتمّ تطعيم طلاب الثانوية العامة بجرعتين من لقاح فايزر يفصل بينهما 21 يومًا، مشيرا إلى أنّ كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على سير منظومة العملية التعليمية في المدارس، مع بداية الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجديد، كما أكد أنّ الوزارة ناجحة في تسيير الدراسة، حيث وصلت نسبة الحضور بين الطلاب إلى 98%.

نسبة المعلمين الملقحين ضد كورونا

وأشار شوقي، إلى أنّ نحو 97% من المعلمين تلقوا لقاح كورونا، والوزارة عازمة على انتظام العام الدراسي الجديد في المدارس، ومواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، قائلا: «الامتحان الشهري لطلاب الصف الرابع الابتدائي أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبل».