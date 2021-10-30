الصحة: سنبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما.. وأعراض دلتا ليست شديدة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليست أساس تدهور الوضع الوبائي، لكن الأمر يعتمد على حدة المرض، التي ما زالت تحت السيطرة نتيجة توسيع عمليات التلقيح، إذ أن الدول الأوروبية لديها زيادة كبيرة في أعداد الإصابات لكن حدة المرض ضعفت بسبب التطعيم.

الدولة أدارت ملف جائحة كورونا على مستوى عالٍ

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن ملف جائحة كورونا في مصر أدارته الدولة على مستوى عالٍ، على غرار مختلف الملفات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كما كبيرا من المخزون الاستراتيجي للقاحات: «كما لقحنا البالغين، فإننا في بصدد تلقيح الأطفال من سن 12 عاما».

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن كل اللقاحات موجودة على أرض مصر فعالة وآمنة، مشددًا على أهمية الإقبال على مراكز التطعيم وبخاصة مع دخول فصل الشتاء.

المصاب بدلتا ينقل العدوى إلى 7 من المحيطين به

وأوضح، أن متحور دلتا ليس شديدا لكن خطورته تكمن في قدرته الكبيرة على الانتشار، فالمريض يستطيع نقل العدوى إلى 7 من المحيطين به.

وأكد، ان تحور دلتا لم يشهد زيادة في شدة الأعراض: «وده من رحمة ربنا بينا، ولازم ناخد حذرنا منه».