نفاد تذاكر حفل سميرة سعيد في مهرجان الموسيقى العربية

نفدت تذاكر حفل النجمة سميرة سعيد، المقرر إقامته غدا في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين، في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك تحت قيادة الموسيقار محمد عرام.

نفاد تذاكر حفل سميرة سعيد المتراوح بين 360 و1210 جنيهات

تراوحت أسعار التذاكر الحفلة بين 360، 610، 910، 1210 جنيهات، ومن المقرر أن تقدم سميرة سعيد في الحفل باقة من أبرز أعمالها منها: «جاني بعد يومين، ومش هتنازل عنك أبدا». وسيسبق حفل سميرة سعيد فقرة للنجم اللبناني زياد برجي الذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة، منها «شو حلو».

زياد برجي يشارك في حفل سميرة سعيد

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي، وذلك في السابعة مساء على المسرح الخارجي.

كانت سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية «مون شيري» جمعت في أدائها ما بين اللغات الثلاث «العربية والفرنسية والإنجليزية»، وهي من كلمات الشاعر محمد القياتي، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ماستر ومكس خالد عز.

ومن كلمات أغنية سميرة سعيد «مون شيري»:

Mon che’ri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت no

إنت هدية حلوة Merci beaucoup

إنت بجد وكلهم compilment

Mon che’ri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت no

أهلًا

welcome

hello

الدنيا إدتني cadeau

لايق جدًا عليّ متفصل زي tricot

أهلًا

welcome

hello

ياللي معندكش de’faut

راسم نفسك بـ المللي

وميتقالكش إلا شابوه

أُمال الحب ماله ما هو حلو أهو