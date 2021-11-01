سميرة سعيد وزياد برجي على مسرح النافورة فى مهرجان الموسيقى العربية

يقام فى الثامنة من مساء الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر حفلا غنائيا للنجمة المغربية سميرة سعيد بقيادة المايسترو محمد عرام، على مسرح النافورة، تقدم من خلاله باقة من أجمل أعمالها التي أضاءت مشوارها الفني ويسبقها فاصلا للنجم اللبناني زياد برجي الذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ30.

زياد برجي مع سميرة سعيد في حفلها

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي، وذلك في السابعة مساء على المسرح الخارجي.

جلسات المؤتمر العلمي تنطلق من المهرجان

وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير تبدأ جلسات المؤتمر العلمي المصاحب حيث تناقش الجلسة الأولى محور الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور راجح داوود «مصر» مقررا، رامى شاهين «سوريا»، الدكتور عزيز الورتانى «تونس»، الدكتور عصام معتوق «تونس»، هانى البدرى «مصر».

وتنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشر والنصف ظهرا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر «البحرين» مقررا، الدكتور عبد الحميد حمام «الأردن»، الدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح «الكويت»، الدكتور كمال يوسف على «السودان»، الدكتور مصطفى عباس «العراق».

يذكر أن حفل الافتتاح كرم فيه 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، هم الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر«مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر»، الموسيقار خالد الأمير«مصر»، الدكتور أشرف هيكل «مصر».