تكريم 19 شخصية مؤثرة في الحياة الفنية بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، حفلا غنائيا لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

حفل افتتاح مهرجان الموسيقى

ومن المقرر تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي خلال حفل الافتتاح، وهم: الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).

كما يتم تكريم الموسيقار خالد الأمير (مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر).

وعقب التكريم، تقدم وزيرة الثقافة، فقرة عزف، تليها فقرة غنائية لأحمد إبراهيم وريهام عبد الحكيم.

نجوم الفن يشاركون في مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين يشاركون في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقي العربية؛ ومنهم ماجدة الرومي، وأصالة، وسميرة سعيد، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وعاصي الحلاني، وغيرهم.