الصحة: تلقي لقاح كورونا طوق النجاة في الفترة المقبلة «فيديو»

تحدث الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، عن جهود مراكز التطعيم والتيسيرات المتاحة للحصول على اللقاحات، موضحا أن مراكز التطعيم متاحة في كافة محافظات الجمهورية، ومراكز الشباب، وهناك فرق تجوب كل أماكن التجمعات والحشود البشرية في كافة المدن.

الدولة المصرية قادرة على توفير اللقاحات

وقال رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، إن الدولة المصرية قادرة على توفير اللقاحات لكافة المواطنين، ولديها تنوع في الحصول على اللقاحات، وبالفعل توجد لقاحات كافية للمواطنين، بالإضافة لعمليات تصنيع اللقاحات، من خلال مصانع فاكسيرا.

وشدد «عبد الفتاح»، على ضرورة سرعة حصول المواطنين على اللقاح، وخاصة أن ذلك هو «طوق النجاة» في الفترة المقبلة.

تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن يوميا

وأكد «عبد الفتاح»، أن وتيرة التطعيم تجرى بسرعة كبيرة، حيث يطعم أكثر من 300 ألف مواطن في اليوم الواحد، والمستهدف الفترة المقبلة تطعيم 40% من السكان بنهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الدولة المصرية أدارت ملف كورونا بمنتهى الكفاءة، مواصلا أن اللقاحات شق وقاية من فيروس كورونا، ومصر دولة لم تشتك من وباء كورونا، وكانت من أقل الدول تأثرًا به.

البت في الإعلان عن تطعيم الأطفال

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بصدد البت في الإعلان عن تطعيم الأطفال، وكل الخطوات مدروسة وبانتظار البت في القرار بعد تطعيم المواطنين.