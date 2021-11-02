تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة بمصر.. تعرف على الطريقة والخطوات

تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة بمصر من أكثر العمليات البحثية التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيم،عن موقع تسجيل اللقاح من وزارة الصحة بمصر، الذي حددته الوزارة للحجز من خلاله إلكترونيًا لراغبي الحصول على لقاح كورونا، ومن ثم يتم إبلاغ المتقدم بالموعد وتوجيه إلى مكان أخذ اللقاح، خلال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي سجله المواطن على الموقع الإلكتروني أثناء تسجيل طلب أخذ اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة بمصر

1- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة بمصر، من https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

2- اختيار الفئة المستهدفة.

3- ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

4- يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

5- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريًا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

6- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

لقاح كورونا من وزارة الصحة بمصر

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أتاحت فرصة الحصول على التطعيم بلقاح كورونا في المنازل، ولكن لفئات محددة، هم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أوالشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».

أما عن فعالية لقاح كورونا، أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أنّ لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فاعليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس.