الصحة: مصر تمتلك 75 مليون جرعة من لقاح كورونا فى مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن وصول جرعات لقاح كورونا فى مصر إلى 75 مليون جرعة، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدولة المصرية تسعي لتوفير كافة اللقاحات للمواطنين للتوسع فى عمليات التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية التطعيمات ودورها فى تخفيف حدة أعراض فيروس كورونا فى حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة أو متوسطة لدي البعض.

الصحة تسعى لإنتاج لقاح كورونا محليا

وتابع المصدر خلال تصريحاته، أن الوزارة بصدد إنتاج لقاح كورونا محليا ولكن هناك مباحثات مع الجهات المختصة لاتخاذ القرار والموافقة خاصة مع تجهيزات الخط الثانى لشركة فاكسيرا، والذي يستوعب إنتاج 3 مليون جرعة من لقاح كورونا بشكل يومي، لافتا إلى أنه لا داعى لحالة الخوف من أخذ اللقاح وإن كان الخوف مشروع خاصة وأن فيروس كورونا هو وباء عالمي جديد لا نمتلك كافة المعلومات عنه ولكن هناك جهات تحلل وتعاين وتصدر قرارات بأن اللقاحات فعالة وأمنه.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279179 حتى اليوم.

وناشدت وزارة الصحة مجددا المواطنين بأهمية التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس وفى حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة لأن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة للوقاية من فيروس كورونا.