عودة التمثيل العمالي للعراق وليبيا.. وتدريب 2 مليون مصري لإعمارهما

كشفت مصادر حكومية مطلعةـ أن عودة مكاتب التمثيل العمالي لدولتي ليبيا والعراق، مع مطلع العام المقبل 2022، في إطار استئناف النشاط العمالي بين الدول الثلاث الأشقاء، وخطة مصر لإعادة إعمار ليبيا والعراق.

القوى العاملة تستعد للدفع بأكثر من 2 مليون عامل لاعمار ليبيا والعراق

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ« الوطن »، أن وزارة القوى العاملة، تستعد لعودة ضخ العمالة المصرية في أسواق العمل الليبية والعراقية، حيث تقوم الوزارة حاليًا على قدم وساق بتجهيز العمالة المدربة، على متطلبات السوق العراقية والليبية، للدفع بحوالي 2 مليون عامل مصري مدرب، كمرحلة أولى في إطار خطة واتفاق إعمار البلدين الشقيقين.

ولفت المصادر إلى أن الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استردت مكانتها وريادتها للمنطقة، في ظل جو من الثقة والعلاقات الطيبة الكبيرة بين مصر وأشقائها من الدول العربية.

وفي نفس السياق كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد اكد في تصريحات سابقة، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة مكاتب التمثيل العمالي بدولتي ليبيا والعراق، مشيرًا إلى أن الوزارة في إطار تحقيق هذا الأمر فقد تقدمت بطلب لوزارة الخارجية لعودة تلك المكاتب.

وأضاف سعفان، أن هناك خطة حكومية لعودة العمالة المصرية إلى سوق العمل في العراق وليبيا لسابق عهدها، وبنفس الإعداد والمعدلات.

11 وثيقة تعاون بين مصر وليبيا لإعادة إعمار الدولة الشقيقة

جدير بالذكر أن حكومتي مصر وليبيا قد وقعتا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

في الوقت الذي استقبل فيه محمد سعفان، وزير القوى العاملة الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون المشتركة في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ورعاية ذوي الهمم والعزيمة، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجالات التحول الرقمي، وذلك في شهر يوليو الماضي.