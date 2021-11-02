تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم في تهمة التهرب الضريبي لـ27 ديسمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 27 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

التهرب من سداد ضرائب برنامج «بني آدم شو»

ووجهت تهمة التهرب من سداد الضرائب للفنان أحمد آدم عن برنامجه «بني آدم شو»، الذي تم عرضه خلال عام 2013، وأنه وفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

بداية أحمد آدم الفنية

في سياق آخر، حصل الفنان أحمد آدم، على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته الفنية من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، إذ شارك في العديد من المسرحيات بعد أن قدمه الفنان محمد صبحي في مسرحية «إنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي»، «المهزوز» مما ساهم في شهرته، وانتقل بعدها للعمل في السينما، وقدم شخصية «لقرموطي» ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، التي كانت نقطة انطلاقته الحقيقية.

تجربة في تقديم البرامج

وحينها حقق أحمد آدم نجاحًا كبيرًا، وتوالت أعماله الفنية التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله: «الرجل الأبيض المتوسط»، «معلش إحنا بنتبهدل»، «ربنا يخلي جمعة»، له تجربة في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج «بني آدم شو» عام 2011.