ضبط 3747 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية على الطرق السريعة والميادين والمحافظات وضبط الخارجين عن القانون كما قامت الأجهزة الأمنية، بنشر حملاتها المروية؛ للتصدي للمخالفات المرورية وضبط المركبات التي تسير دون ملصق الكتروني وعكس الاتجاه ودون لوحات مرورية ورفع السيارات المتروكة منذ فترات طويلة في الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جهود الحملات المرورية بين سحب الرخص ورفع السيارات

وأسفرت الحملات المرورية، عن سحب 3976 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، كما تمكنت الحملات المرورية من ضبط 3747 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، كما نجحت الحملات المرورية في رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقال مصدر أمني، إنه يوجد تكثيف للحملات المرورية بشكل يومي، بالتزامن مع حالة الزحام التي تشهدها القاهرة الكبري وخاصة في حالة الذروة الصباحية وقت ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات وتوجه الموظفين إلى أعمالهم.

منع الوقوف في الأماكن غير المصرح بها

كما أضاف أن الحملات المرورية مستمرة؛ لتسيير حركة السيارات ومنع الوقوف والانتظار في الأماكن غير المصرح بها قانونًا، كما نصت المواد القانونية على أن يتم سحب رخصيتي القيادة والتسيير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

والجدير بالذكر أن القانون المصري قد نص على عقوبة بين السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات للمواطنين المخالفين، إذ يتم سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، كما قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو فرض غرامة على الشخص المخالف لا تقل قيمتها عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.