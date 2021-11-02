مصر الخير تفتتح مدرسة الجهاد الابتدائية بمحافظة المنيا بعد تطويرها

جهود كبيرة تبذلها مؤسسة مصر الخير، في كافة الملفات التنموية، ومن بين تلك الملفات هو ملف المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية، وفي هذا الإطار افتتحت مؤسسة مصر الخير مدرسة الجهاد بقرية السواهجة بمركز ملوي بمحافظة المنيا بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بتمويل من بنك QNB الأهلي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات التنفيذية والتعليمية من مؤسسة مصر الخير ومن بنك QNB الأهلي.

قطاع التعليم

قال وليد احمد، مدير أول الإتاحة التعليمية بقطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن المدرسة التي تم افتتاحها بمركز ملوي في محافظة المنيا توفر فرص تعليمية متميزة لأبناء القرية حيث تخدم نحو 469 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و20 معلمًا وتضم ٨ فصول من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الابتدائية.

وأضاف في بيان اليوم، أنه تم رفع كفاء المدرسة وتطويرها وإعادة ترميمها إنشائيًا، وعمل التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة بها، موضحًا أنه تم تزويد المدرسة بمعمل حاسب آلي ومعمل علوم ومكتبة مدرسية وتوفير الأثاث اللازم لخدمة الطلاب والمعلمين بالفصول الدراسية وغرف المعلمين والإدارة.

ولفت إلى أن مدرسة الجهاد ليست الأولى، ولكنها رقم 12 التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون بين مصر الخير وQNB الأهلي، حيث يحرص كل من البنك والمؤسسة على استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية بمدارس التعليم الأساسي في مصر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

أتاحه فرص تعليمية

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، على حرص الموسسة على إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية للأطفال المحرومين أو المحجمين أو المهددين بخطر التسرب التعليمي.

وأضاف عبدالرحمن، أن هدف المؤسسة توصيل الخدمة التعليمية المناسبة لهم من خلال برامج ومشروعات مجال الإتاحة التعليمية، وتنفيذ ما يلزمها من تجهيزات مدرسية أو تدريبات فنية وبناء قدرات القائمين على العملية التعليمية مع تعزيز الدور المجتمعي للجان التعليم، ومجالس الأمناء، ومؤسسات المجتمع المدني المحيطة بالمنطقة الجغرافية للمجتمع.

وأكد أن تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية وتوفير التجهيزات وبناء قدرات وتأهيل هيئات التعليم بالمدارس يعمل علي تحسين نواتج ومخرجات عمليتي التعليم والتعلم.

الارتقاء بمنظومة التعليم

وأعرب إيهاب رأفت، الرئيس التنفيذي للعمليات في QNB الأهلي عن شكره لمؤسسة مصر الخير علي إتاحة الفرصة للبنك لدعم جهودها المؤثرة في قطاع التعليم باعتباره واجب قومي للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال رأفت، إن مشاركة البنك في مساندة قطاع التعليم تعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين كافة المؤسسات لتكون نموذجًا إيجابيًّا يحتذى به في مجال المسئولية المجتمعية وإعداد الجيل الناشئ ليكونوا قادة المستقبل.