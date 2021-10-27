«مصر الخير»: إنشاء 192 مدرسة لخدمة 107 آلاف طالب بـ20 محافظة منذ 2007

قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، اليوم، إنه ومنذ إنشاء المؤسسة في عام 2007 وضعت بناء الإنسان وتنميته كأحد أهدافها الرئيسية، واهتمت بفكرة الإتاحة التعليمية كأحد الأفكار الاستراتيجية للدولة المصرية، ونجحت في البدء مبكرا بالاهتمام بملف الحضانات، كما تم بناء وتطوير وتأسيس 450 قاعة رياض أطفال وحضانات بـ9 محافظات لـ10 الآف طفل.

إنشاء مدارس لخدمة 107 آلاف طالب

وأضاف «حسن»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للتعليم الأساسي، استطاعت المؤسسة إنشاء 192 مدرسة في 20 محافظة بواقع 3470 فصلا؛ استفاد منهم أكثر من 107 آلاف طالب.

بناء 1083 مدرسة لخدمة 35 ألف طالب

وأوضح أن المؤسسة قامت ببناء 1083 مدرسة لخدمة 35 ألف طالب في أكثر المناطق احتياجا على مستوى الجمهورية؛ من أجل التعليم المجتمعي للطلاب الذين تسربوا من التعليم، وكذا مكافحة الأمية مستقبلا، مشيرا إلى أن حجم التعليم المجتمعي وصل إلى 24.8% من قوة التعليم الأساسي في مصر.

وأكد أن الدعم الذي وفرته القيادة السياسية لمشروع التعليم المجتمعي وبلغ المليار جنيه، ساهم كثيرا في إنجاز مثل تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، ولفت إلى أن مشروعات المؤسسة قائمة على دراسة وتحديد الاحتياجات الوافية للمناطق التي تحتاج لتلك المدارس بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم العام بالوزارة.

وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في توفير كافة أنواع التعليم بالمحافظات الأكثر كثافة، متابعا: «احنا بنتواجد حيثما يكون هناك احتياج، ومش بنوفر فرص تعليم، ولكن مدارسنا عالية الجودة ومتميزة، وبنشتغل على ملفات عالية الجودة، وحصلنا على جوائز عالمية كاليونسكو في 2018 بمدارس التعليم المجتمعي».