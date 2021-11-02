جهود مصر في مواجهة تغيرات المناخ وخطة الاقتصاد الأخضر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، تقريرًا بعنوان «جهود مصر في مواجهة تغيرات المناخ».

سبب الانبعاثات الكربونية

وتضمن التقرير المبادرات والخطوات المصرية الجادة والسريعة لمعالجة التغيرات المناخية، سواء من خلال الاقتصاد الأخضر أو التحول والاستثمار في الطاقة النظيفة عبر آليات متعددة.

ولفت التقرير، إلى أنّ النشاط الإنساني سبب الانبعاثات الكربونية، والحل أن تسيطر الدول كافة على تلك الانبعاثات، تمهيدًا للوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية 2050، ما يعني تخفيض الاعتماد على الوقود التقليدي واللجوء للطاقة النظيفة.

ترتيب مصر في جاذبية الاستثمار بالطاقة المتجددة

وأكد التقرير أنّ العديد من الدول اتخذت هذا النهج، وبينها مصر، فوفقًا لمعلومات مجلس الوزراء، جاءت مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة.

خطة مصر للوصول لنسب تمثيل الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى استمرار النجاحات المصرية في مجال التحول وتأصيل استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة؛ حيث تقدّمت مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يمثل تأكيدا على نيّة مصر التحول لاقتصاد مستدام وأخضر، حيث تخطط الدولة في استراتيجيتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لـ42%؛ ما يعزز استغلال مصر إمكاناتها كأكبر إمكانات توليد كهرباء من طاقتي الشمس والرياح.

يذكر أنّ أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاسكو الإسكتلندية انطلقت، وتستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية بشأن المناخ أملا في الحد من الاحتباس الحراري، ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.