التحويلات المرورية البديلة بعد غلق مطلع كوبري صفط

أعلنت الإدارة العامة للمرور الجيزة، بقيادة اللواء محمد لبنة، الطرق البديلة بعد غلق مطلع كوبري صفط المتجه إلى الدائري لمدة 30 يومًا؛ لاستكمال أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقا» وتقاطعه مع محور صفط اللبن، تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن، ابتداء من الســاعة 12 صباح اليوم وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى التحويلات المرورية البديلة، موضحة أن حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي:

السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها. السير بعد نهاية المنزل يسارًا بشارع مصطفى مشرفة استكمال. السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير، الكائن أسفل محور صفط اللبن، وصولا حتى المطلـع المؤدي إلـى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي. السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

ونوهت الإدارة العامة، بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.