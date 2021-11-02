زيادة الباقة لأصحاب الإنترنت الأرضي من المصرية للاتصالات.. بشرط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات من خلال رسائل لجميع عملائها، عن عرض خاص، حيث أكدت الشركة أنه سيتم منح 5 ميجابايت زيادة لأصحاب الإنترنت الأرضي بشرط واحد، وهو تحميل برنامج قياس السرعة.

يذكر أن المصرية للاتصالات، بدأت أعمال تركيب خطوط الإنترنت فائق السرعة بالمنازل في القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد، لزيادة سرعة الإنترنت.

كانت وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد المصري، قد وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة تقديم خدمات الجهاز وتوصيل الوثائق الصادرة عنه (مثل السجل التجاري والعلامات التجارية) للمواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ويأتي التعاون تأكيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة لتقديم خدمات حكومية مميزة، كما يأتي في إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد المصري وترسيخًا لدوره المجتمعي في تيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطن حرية اختيار مكان استلام الوثائق، سواء في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر.

وتعتمد الخدمة على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة، مما يسهم في تقديم الخدمة بسرعة ويسر للمواطنين.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أتاح عدة خدمات عبر منصة مصر الرقمية، كما يستعد لطرح خدمات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية 13 خدمة.

وقام الجهاز أيضًا بتطوير خدمات السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد معاملات السجل التجاري لتبلغ حوالي 3.1 مليون معاملة سنويًا، مقارنةً بـ 1.9 مليون معاملة في عام 2017.

وبلغ عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية 10 آلاف معاملة سنويًا بعدما سجلت 4364 معاملة فقط في عام 2017. وجاء ذلك نتيجة لتطوير منظومة العمل بالجهاز وميكنة الخدمات والتنسيق مع عدة هيئات حكومية وغير حكومية وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي.