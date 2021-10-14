اليوم.. آخر فرصة للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات التكنولوجية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مد فترة التقديم للالتحاق بمدرسة (WE) المشتركة للتكنولوجيا التطبيقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية، لتنتهي اليوم الخميس 14 أكتوبر الحالي.

وقالت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تقرر مد فترة الالتحاق بالمدرسة لتنتهي اليوم الخميس بدلا من الأحد الماضي الموافق 10 أكتوبر الحالي، لمنح المزيد من الوقت أمام الطلبة.

وأكدت المصرية للاتصالات أن الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هو 250 درجة، مشيرة إلى أن المتخرج من المدرسة المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات، يحصل على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهله للالتحاق بكل المعاهد والكليات التكنولوجية، مشيرة إلى انتهاء موعد التقديم في محافظة القاهرة.

وأكدت المصرية للاتصالات عبر صفحتها على «فيس بوك»، أن العام الدراسي 2021-2022، سيشهد بدء الدراسة بـ 27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية منتشرة في 10 محافظات مختلفة، كما سيشهد العام الحالي تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل.

وأشارت إلى أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية هى إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، ويتميز طلابها بالحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، كما يتم تدريبهم بشكل عملى أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى أن طلابها يتمتعون بفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

ولفتت المصرية للاتصالات، إلى أن فترة الدراسة ثلاث سنوات ويوجد بها التخصصات التالية: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية والفنون الرقمية، ويتناول المنهج الدراسي العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملي.