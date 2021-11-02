توقعات بسفر المصريين للعمرة يناير المقبل.. والسياحة: الضوابط جاهزة

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أنه وفقا للاتصالات الدورية التي تجرى بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية، فإنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة للمصريين خلال شهر يناير المقبل على أن يصدر قرار سماح المملكة بأداء المصريين للعمرة وإلغاء قرار تعليق دخول المواطنين المصريين للأراضي السعودية نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، متابعًا أن هناك تأكيدات وتطمينات من الجانب السعودي بقرب أداء المصريين للعمرة وعدم وجود أي مشاكل في هذا الإطار.

مراعاة الجانب الصحي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ضوابط العمرة المصرية جاهزة وسننتظر حتى إعلان المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة للمصريين وإصدار الضوابط الخاصة بالسعودية، حتى يتم الإعلان عنها بعد إجراء تعديلات عليها لتتوافق بنسبة 100% مع نظيراتها السعودية.

وتابع الصدر، أن الضوابط راعت الجانب الصحي للمسافرين للعمرة وضرورة حصولهم على اللقاح مع إجراء تحاليل «pcr» لهم قبل السفر وعند وصولهم للمملكة العربية السعودية وقبل عودتهم إلى مصر مع توفير رعاية طبية لهم خلال تلك الفترة تحسبا لإصابتهم بالفيروس.

تحذير للشركات من الإعلان عن تنظيم البرامج حاليا

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة قد حذرت الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم أي رحلات عمرة أو جمع مبالغ من المواطنين تحت حساب العمرة قبل صدور الضوابط المصرية للعمرة وإعلان فتح باب التقدم للعمرة رسميا خاصة لأن مصر لا زالت إلى الآن من الدول التي لم يٌسمح لمواطنيها بأداء العمرة، مؤكدًا أن الشركات التي سيثبت قيامها بذلك سيتم توقيع عقوبة الغلق الإداري عليها لمدة زمنية معينة.

وشدد المصدر، على أن وزارة السياحة ليست له دخل في تسعير البرامج وأنها تخضع للعرض والطلب، حيث أن الأسعار تختلف من شركة لأخرى وفقًا لنوع الخدمات والإقامة بالمملكة ومدة البرنامج، موضحًا أن كافة تأشيرات العمرة المخصصة لمصر سيتم تنظيمها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.