تبدأ خلال أيام.. الشروط والرسوم الجديدة لرحلات العمرة

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن متابعة حالات كورونا في الدول القريبة، وخلال أيام سيتم عودة المصريين والعودة لأداء مناسك العمرة بكامل الطاقة الاستيعابية، من خلال تصريحات للمستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية سعد بن جميل الفرشي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة، الضوابط والشروط الجديدة لرحلات العمرة، وفقًا لقانون بوابة العمرة المصرية، وذلك في السطور التالية..

آليات الحصول على تأشيرة العمرة

وبحسب القانون، فإنه بعد مراجعة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تكون آلية عمل بوابة العمرة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:

تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

رسوم حصول شركات السياحة على تصريحات تأشيرة العمرة

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:

رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.