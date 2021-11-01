السياحة تجدد تحذيرها للشركات: ممنوع الإعلان عن تنظيم برامج العمرة حاليا

حذر مصدر بوزارة السياحة والآثار، كل الشركات السياحية من إعلان تنظيم أية برامج للعمرة حاليا، في ظل عدم سماح المملكة العربية السعودية للمصريين بأدائها حتى الآن، واستمرار تعليق المملكة العربية السعودية لسفر المواطنين المصريين لأراضيها.

وقال المصدر لـ«الوطن»، تلاحظ للوزارة خلال الأسبوعين الماضيين، وعقب إصدار السعودية بعض القرارات التي تبشر بقرب أداء المصريين للعمرة، إعلان بعض الصفحات عبر فيسبوك، تنظيم برامج للعمرة وتحديد موعد انطلاقها وسعرها، موضحا أن الوزارة لم تتأكد من حقيقة كون تلك الإعلانات لشركات سياحة أم لسماسرة أو لأشخاص وهميين.

عقوبة إلغاء الترخيص

وأضاف أن الشركة التي سيثبت إعلانها حاليا تنظيم برامج عمرة أو جمع مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لإلغاء الترخيص والإغلاق، وذلك بسبب مخالفة ضوابط وزارة السياحة الخاصة بالإعلان عن تنظيم برامج العمرة.

موعد إعلان الشركات عن تنظيم العمرة

وأوضح المصدر، أنه حال أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بالسماح للمصريين بأداء العمرة، وتم إلغاء قرار تعليق دخول المصريين للأراضي، فإنه لا يجوز للشركات السياحية الإعلان عن تنظيم أية برامج للعمرة، إلا بعد صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة من وزارة السياحة والآثار، والاعلان الرسمي عن موعد انطلاق الرحلات.

وقال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السعودية فتحت جميع منافذها لاستقبال المعتمرين من الدول المصرح لهم بدخول المملكة، لافتا إلى أن مصر لازالت إلى الآن إحدى الدول غير المسموح لمواطنيها بأداء العمرة، مشيرا إلى توقعه بأن تصدر المملكة العربية قرارا قريبا بفتح باب العمرة أمام المواطنين المصريين.

وأوضح كامل، أن شركات السياحة المصرية، تكبدت خسائر مالية كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث لم تنظم أية رحلة عمرة أو حج، لافتا إلى أن كل الشركات تتطلع لصدور قرار سعودي بقرب فتح باب العمرة للمصريين.