عودة العمرة للمصريين.. أولى الرحلات ديسمبر 2021

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ونائب رئيس الغرفة السابق، إن عودة العمرة للمصريين باتت قريبة للغاية، لافتا إلى أنه من المتوقع وفقا للمؤشرات القادمة من السعودية أن تُعلن المملكة العربية السعودية قرارات خلال الشهر المقبل بخصوص فتح العمرة للمصريين والضوابط السعودية الخاصة بسفر المواطنين للعمرة.

ولفت «السيسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تلك القرارات سيسبقها صدور قرار سعودي بعودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية؛ لوضعها الطبيعي مع إلغاء القرار السابق بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، الذي اتخذته المملكة فبراير الماضي.

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شركات السياحة جاهزة للعمرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه من المتوقع عودة المصريين للعمرة وأدائهم للمناسك نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية يناير 2022، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية مستعدة لتنظيم برامج العمرة، إلا أنها لن تقوم بالإعلان حاليا عن تنظيم أي برامج إلا بعد إصدار المملكة العربية السعودية قرار بالسماح للمصريين بأداء العمرة، وإعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المصرية للعمرة وموعد بدء الرحلات بشكل رسمي، مشددًا على أن الشركات التي ستخالف ذلك سيتم توقيع عقوبة عليها من قبل الوزارة تصل لحد إلغاء الترخيص مع إغلاقها إداريا لفترة زمنية.

أعلى سعر عمرة هذا العام

وأوضح أنه من المتوقع، أن يشهد موسم العمرة المقبل إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين، مؤكدا أن أسعار برامج العمرة هذا العام ستكون الأعلى.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية شاملة تذكرة الطيران، ستبدأ من 20 ألف جنيه فيما أعلى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تلجأ المملكة لتحديد كوتة عددية لمعتمري كل دولة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.