هشام إسماعيل وياسمين الجيلاني يُهنئان شاروخان بعيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان الهندي العالمي شاروخان، بعيد ميلاده الـ 56، وهو من أشهر نجوم العالم، ولديه محبين من جميع دول العالم، وسوف نعرض لكم في السطور التالية، أشهر تصريحات ومواقف نجوم العرب مع شاروخان.

صرحت الفنانة ياسمين جيلاني لـ «الوطن»، أنها من أكثر معجبي شاروخان، وتحب مشاهدة الأفلام الهندية، وكانت مغرمة بسماع أغاني أفلام شاروخان، وخاصة برفقة «كاجول».

شاروخان بطل قصة حب ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد

وقالت ياسمين الجيلاني، إن هناك موقفا طريفا يجمعها مع أفلام شاروخان، وخاصة فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، وأضافت أن زوجها الفنان عمر خورشيد، علم بحبها للفيلم وأغانيه، فكان يداعبها ويرسل لها أغنية «Suraj Hua Maddham»، التي تم تصويرها في الهرم لـ شاروخان وكاجول، لتعبيره عن حبه واهتمامه باهتماماتها.

هشام إسماعيل: أحب فيلم «my name is khan» لشاروخان

كما صرح الفنان هشام إسماعيل، أثناء لقائه مع «الوطن»، أنه ليس متابعا جيدا للأفلام الهندية، بينما يعرف شاروخان وأميتاب باتشان، وقد شاهد من قبل فيلم «my name is khan»، لشاروخان.

رسالة هشام إسماعيل لـ شاروخان في عيد ميلاده

ووجه الفنان هشام إسماعيل، رسالة لـ شاروخان في عيد ميلاده، أثناء لقائه مع «الوطن»، مازحا «ينعاد عليك بخير.. كل سنة وأنت طيب. أنا عارف أن في كتير هنوك بعيد ميلادك وأنا واحد منهم».

فيلم «my name is khan» لشاروخان

يعد فيلم «ماي نيم إز خان»، من أهم أفلام شاروخان، حيث إنه ناقش قضية من أهم القضايا التي واجهت العالم الإسلامي، بعد الانفجار الشهير لمركز التجارة العالمي في 2001، من قبل أسامة بن لادن والمتطرفين، التي أدت لاتهام جميع المسلمين بأنهم أرهابيون، وقد قام شاروخان بالفيلم بدور شخص متوحد، وتعرض للتنمر لكونه مسلم، لذا قرر أن يثبت أن ليس كل مسلم متطرفا، وأن المتطرفين لا يمثلون الإسلام، وكانت جملته الشهيرة في الفيلم «my name is khan I'm not a terrorist »، أسمي خان ولست إرهابيا، المقصود بـ خان، هو اسم إسلامي لدى الهنود، لذا وجه شاروخان، رسالته بكل بساطة في الفيلم خلال هذه الجملة الشهيرة، وتم اصدار الفيلم عام 2010.