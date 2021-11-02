«الصحفيين» تعلن أسماء 540 متقدما للقيد بجدول «تحت التمرين» (صور)

أعلنت لجنة القيد في نقابة الصحفيين، اليوم، كشوف أسماء 540 متقدما للقيد بجدول تحت التمرين المقرر انعقاده خلال أيام 13 و14 و16 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن جلسة لجنة القيد من المقرر أن تنعقد في الخامسة مساء في الأيام المذكورة.

لجنة القيد في نقابة الصحفيين

وأشارت لجنة القيد في إعلانها برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، إلى أن اللجنة ستنعقد يوم السبت 13 نوفمبر للمتقدمين من رقم 1 وحتى 179، بينما تنعقد الجلسة الثانية يوم الأحد 14 نوفمبر بدءا من الرقم 180 وحتى 259، ثم تعقد جلستها الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الجاري من رقم 260 وحتى 540 .

واشترطت اللجنة على المتقدمين ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور.

دورات تدريبية

كانت لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، عقدت دورات تدريبية للمتقدمين للجنة القيد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بـ5 مجموعات، وجرى إعلان أسماء كل مجموعة أسبوعيا عبر موقع نقابة الصحفيين، طبقا للترتيب الأبجدي كما ورد من لجنة القيد، فضلا عن مشاركة عدد من رموز المهنة ورؤساء التحرير في المحاضرات التي حضرها المتقدمون للجنة.

وأعلنت اللجنة برئاسة حماد الرمحي آنذاك، سداد مصروفات التدريب بخزينة النقابة، كما سمحت بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب، والدفعة الثانية بعد شهر.

وعقدت الدورات بمقر النقابة وقيمة الرسوم 1000 جنيه، حسب محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وأضاف في تصريح سابق عنه، أنّه جرى الاتفاق داخل المجلس على مد تلقي طلبات التقديم للجنة القيد تحت التمرين حتى 10 مايو الماضي للمرة الأولى، لمنح مزيد من الوقت للصحف والزملاء الجدد للانضمام إلى النقابة بعد اكتمال كل الإجراءات، خاصة بأنّ هناك صحفا وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا تزال بحاجة إلى وقت لتوفيق أوضاعها.

وفيما يلي صورة من كشوف الأسماء: