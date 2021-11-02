ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في عزل كفر الدوار بالبحيرة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة عملية ولادة قيصرية، اليوم، لمصابة بفيروس كورونا شعرت بآلام الولادة.

أعراض حادة لفيروس كورونا

يذكر أن المريضة محولة من مستشفى ادكو العام وكانت تعاني من أعراض حادة لفيروس كورونا منذ أيام، وعلى الفور اجتمع الفريق الطبي المعالج المكون من أخصائيّ نساء وتخدير وأطفال، إلى جانب فريق تمريض العمليات، وخضعت المريضة للفحوصات الطبية اللازمة.

وجري نقل الحالة لغرفه العمليات بعد تجهيزها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحمايه المولود من فيروس كورونا، وتم إجراء عملية الولادة بنجاح، وتبين أن المولود كامل النمو.

الفريق الطبي المشارك في العملية

شارك في إجراء العملية عدد من الأطباء وهم «أحمد المغربي أخصائي جراحة، رامي جمعه أخصائي تخدير، سعديه سعيد أخصائي نساء، آيه راشد زمالة نساء، احمد مسعود أخصائي أطفال».

عملية فتق جراحي

يذكر أن المستشفى شهد أمس عملية جراحية لمريض كورونا مصاب بفتق جراحي منفجر بالبطن بعد عملية استئصال بالمنظار وخروج الأمعاء ومحتويات البطن من خلال الجرح.

وقام الفريق الطبي بالمستشفى باستكشاف للأمعاء والبطن وتنظيف الجرح وغلق طبقات البطن، كما تم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة له، حيث تم إجراء العملية بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بمعرفة الفريق الطبي، وتم عمل اللازم وإنقاذ حياة المريض.

ووجه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر للفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار على جهودهم في علاج مصابي كورونا.