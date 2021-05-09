كورونا خلال 24 ساعة.. 13 وفاة بسوهاج وتعافي 3 مسنين في البحيرة

سجلت وزارة الصحة 1132 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات 66 حالة وفاة بالفيروس، كان نصيب محافظة سوهاج وحدها 13 حالة وفاة، بينما سجلت 45 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات، بينما تم تسجيل 160 حالة عزل منزلي.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بمختلف أنحاء المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجانب 9 حالات من خارج المحافظة، و4 حالات وفاة، وفي المقابل توسعت مديريات الصحة في إعطاء اللقاح للمواطنين وخاصة كبار السن، وشددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بمواعيد إغلاق المحال

13 حالة وفاة في سوهاج بكورونا

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بسوهاج عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، حيث تم تسجيل 45 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 160 حالة عزل منزلي.

وقال الدكتور، محمود فهمي، نقيب أطباء سوهاج، إن النقابة العامة للأطباء، أرسلت 90 أسطوانة أكسجين مناصفة بين محافظتي سوهاج وقنا كدعم لمواجهة فيروس كورونا، وتم تشكيل لجنة لتوزيع هذه الأسطوانات على مصابي العزل المنزلي، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في سوهاج مستقر منذ أسبوع.

تعافي 3 أشخاص في البحيرة

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تعافي 3 حالات من فيروس كورونا، تخطوا التسعين عاما، وبحسب التقارير الطبية كانت حالتهم حرجة، واستدعت إيداع أحدهم بالعناية المركزة، ورغم الحالة الصحية التي مروا بها، وهم كل من: «أ. أ. ع.» يبلغ من العمر 92 عاما، و«ع. د. » يبلغ من العمر 91 عاما، و«ص.م. ش.» تبلغ من العمر 90 عاما.

وقال الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام المستشفى عبر الصفحة الرسمية، رغم كل ما يقال عن أن فيروس كورونا، يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة على الإطلاق.

وأكد الدكتور عماد المسلماني، أخصائي العناية للعامة، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي لأكثر من 15 يوما، مضيفا أنهم كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس ونقص في الأكسجين وألم في الجسم، وتلقوا بروتوكول وزارة الصحة الخاص بمصابي فيروس كورونا، وتحسنت حالتهم الصحية واستقرت عقب ذلك.

62 حالة إصابة في القليوبية بكورونا خلال 24 ساعة

وأعنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنحاء المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجانب 9 حالات من خارج المحافظة، وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ23 حالة، ثم مركز كفرشكر بـ12 حالة، وقليوب بـ8 حالات، ومركز الخانكة بـ7 حالات، ومركز طوخ بـ5 حالات، وحي غرب شبرا الخيمة بـ3 حالات، وشرق شبرا وشبين القناطر بحالة واحدة لكل منهما، وحققت مدينتا قها والعبور صفر إصابة.

ووفق بيانات مديرية الصحة فان المحافظة سجلت 4 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1396 حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن المتوفين رجلين وسيدتين، حيث سجلت مستشفى كفر شكر المركزي حالتي وفاة بمستشفى قليوب التخصصي وناصر العام حالة وفاة لكل منهما، بينما حققت باقي مستشفيات منظومة العزل وعددها 9 مستشفيات أخرى صفر وفيات.

عمداء جامعة المنوفية يتلقون اللقاح

واستقبلت مستشفيات جامعة المنوفية، عمداء كليات الجامعة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية.