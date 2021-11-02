الحكومة: إعلان تطعيم الأطفال أكبر من 15 عاما بلقاح كورونا خلال ساعات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنّه سيتم خلال ساعات، إعلان آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من 15 لـ18 عاما بلقاح فايزر، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، موضحا أنّه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الحالي، فلن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

جواز السفر الصحي المصري

وتناول الوزير، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحي المصري، وما يتعلق باستخراج شهادة التطعيم وQR Code للمسافرين.