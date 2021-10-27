تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا في أمريكا.. ثلث جرعة الكبار من فايزر

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اعتمدت لقاح فايزر لتطعيم الأطفال به ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص باقي اللقاحات التي يتم تطعيم الكبار بها في هذا الشأن.

تطعيم كورونا للأطفال

وأكد «شوقي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مواصفات وشروط منح تطعيم كورونا للأطفال تتضمن النقاط التالية:

1- اعتماد لقاح فايزر فقط من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

2- بدء تطعيم الأطفال بلقاح كورونا «فايزر» خلال الأسبوعين المقبلين بأمريكا.

3- جرعة تطعيم كورونا للأطفال تعادل ثلث جرعة الكبار.

4- الفئة العمرية المستهدفة من 5 إلى 11 سنة.

5- الأطفال الأقل من 5 سنوات ليس لهم تطعيم كورونا.

6- لا يوجد تعارض بين تطعيم الأطفال بلقاح فايزر والتطعيمات الأخرى التي يحصلون عليها مثل شلل الأطفال وغيرها.

7- لا تزال التجارب تجرى على باقي اللقاحات لبيان مدى ملاءمتها للأطفال وعدم تأثيرها على تطعيماتهم العادية الدورية مثل شلل الأطفال.

صحة النواب

وكان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد في وقت سابق، أن هيئة الدواء المصرية تبحث حاليا منح بعض الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا، الحق في توفير لقاحات لتطعيم الأطفال بدءا من 16عامًا كمرحلة أولى ومن سن 12 عاما كمرحلة ثانية، لافتا إلى أن هناك جهودا تبذل لتطعيم شرائح مختلفة من الصغار والشباب وكبار السن خلال الفترة المقبلة.

لقاح فايزر

وبعيدًا عن تطعيم كورونا للأطفال، واصل الدكتور وليد شوقي حديثه عن لقاح فايزر بشكل عام، موضحًا أن الزجاجة تحتوي على 6 جرعات وليست واحدة فقط، كما أن تاريخ صلاحية التطعيم مرتبط بدرجة حرارة تخزينه وحالة التخفيف.

وتابع قائلا إنه قبل التخفيف:

- 3 شهور في درجة حرارة -60° إلى -90° مئويه تحت الصفر.

- أسبوعان في درجة حرارة -15° إلى -25° مئوية تحت الصفر وأي ساعة يظلها التطعيم في هذه الدرجات من الحرارة يجب حسابها من الأسبوعين.

- شهر في حالة فك تجميد الزجاجة داخل الثلاجة وحفظها في درجة حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية دون تخفيفها.

بعد التخفيف:

- 12 ساعة فقط بعد التخفيف في ظل 2 إلى 8 درجات مئوية.

- 6 ساعات فقط بعد التخفيف في ظل درجة حرارة 2 إلى 25 درجة مئوية.

كما تحدث شوقي عن بعض الإرشادات الأخرى بخصوص زجاجة لقاح فايزر:

1- لا يتم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.

2- يمكن تعرضها لضوء الغرفة فقط في ساعات ما بعد التخفيف وقت الاستخدام وهي 6 إلى 12 ساعة بحسب درجة الحرارة كما هو موضح فى بند رقم 2.

3- تخفيف الزجاجة:

تحتوي الزجاجة على محلول مركز 0.45 مل يتم تخفيفها بواسطة محلول التخفيف الموجود مع التطعيم وهو عبارة عن محلول ملح 0.9 ويجرى وضع 1.8 مل فقط داخل الزجاجة مع مراعاة سحب 1.8 مل هواء من الزجاجة قبل الخروج بالسرنجة.

4- لا ترج الزجاجة لخلطها بعد التخفيف ولكن قم فقط بقلب الزجاجة ثم اعدلها مرة أخرى ببطء 10 مرات حتى يمتزج المحتوى.

5- الجرعة بعد تخفيف الزجاجة هي 0.3 مل يحقن داخل العضلة وليس تحت الجلد في مثلث الأمان.