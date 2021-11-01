تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021 على النايل سات

يبحث الكثيرون عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، عن تردد قناة دي إم سي دراما، والقناة العامة، لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات الدرامية المختلفة، التي يجري عرضها على مدار الساعة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة دي إم سي دراما وخطوات ضبط التردد على التلفاز، في التقرير التالي..

تردد قناة دي إم سي دراما

ويمكن لمحبي ومتابعي برامج قناة DMC دراما ضبط التردد الجديد، وذلك من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة دي إم سي

التردد الجديد لقناة dmc

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة دي إم سي دراما الجديد

ويمكنك ضبط تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختر التردد الرأسي V.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

تعتبر قناة دي إم سي، من أفضل القنوات التي حازت على قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يلتف حولها المشاهدون لمتابعة البرامج ولمسلسلات المختلفة عبر شاشتها.