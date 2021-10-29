وزير السياحة يعقد اجتماعات مكثفة للاستعداد لاحتفالية الأقصر

في إطار الاجتماعات المكثفة التي تتم للتجهيز للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، اجتماعا مع مسؤولي وممثلي الشركة المنفذة لهذه الفعالية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».

تفاصيل خطة إخراج الاحتفالية بالمظهر الحضاري

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة للفعالية تفاصيل الخطة الموضوعة لإخراج هذه الفعالية بالمظهر الحضاري وبما يساهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بتصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، والديكورات، والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها.