وزير الطيران: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من بريطانيا إلى المدن السياحية

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطيران المدني، وزيادة معدل الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من بريطانيا، وخاصة إلى المدن السياحية، التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد التعافي التدريجي لحركة الطيران حول العالم بصفة عامة عقب البدء في الحصول على لقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الجناح المصري بمعرض سوق السفر العالمي 2021 WTM، والذي انطلقت فاعلياته اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، ويستمر حتى 3 نوفمبر الجاري.

وزير الطيران يتفقد الجناح المصري بسوق السفر العالمي

وتفقد وزير الطيران، جناح الشركة الوطنية «مصر للطيران»، والشركات والهيئات المصرية الموجودة بالجناح المصري المشارك بالمعرض، وأثنى على التنظيم المشرف والتعاون الواضح بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بالشكل الذي يليق بمكانة مصر على خريطة السياحة والسفر العالمية.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا

وأكد منار، أن هذا المحفل الدولي يتيح الفرصة لجميع الدول للمشاركة الفعالة وتسليط الضوء على أحدث التطورات التي تشهدها جميع القطاعات في مجال السياحة والسفر، مشددا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، وخاصة الطيران المدني.

وأوضح أن مصر وبريطانيا من أوائل الدول التي تربطهما اتفاقية نقل جوي، وتعاون كبير في مختلف مجالات الطيران المدني.

وحرص «منار» على لقاء عدد من المهتمين بالمقصد المصري من منظمي البرامج السياحية وزوار الجناح المصري، واستعراض التسهيلات، وحزمة التحفيز التي تقدمها وزارة الطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية إلى مصر.