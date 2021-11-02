تأييد التحفظ على أموال عائلة الميرغني في قضية «كفن عين شمس»

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأييد القرار الصادر من النائب العام، بمنع عائلة الميرغني من التصرف في أموالهم، على خلفية «واقعة الكفن» في عين شمس.

إحالة المتهمين للجنايات

وكانت النيابة العامة، بشرق القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإحالة 34 متهما إلى الجنايات في واقعة «كفن عين شمس»، بعدما أسندت لهم عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، مؤكدة أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي؛ لعقد الصلح.

خداع المجني عليهم

وبناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، في يوم 9 مايو من العام الجاري، وفور وصولهم للمكان تفاجئوا بإشهار المتهمين وعدد آخر للأسلحة النارية والبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

وقبل إدخالهم المسكن أحضر المتهمون ثلاثة أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين، ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم، حيث التقطوا لهم صورا وتسجيلا مرئيا، بغير رضاهم، في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل عليه من الجريمة، كما انتهكوا حرمة الحياة الخاصة بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية، المقطع المرئي.