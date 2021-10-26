شهود واقعة «كفن عين شمس» يكشفون التفاصيل: تصوير جلسة الصلح وتهديد بالأسلحة

تواصل النيابة العامة التحقيق في القضية رقم 14758 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 2270 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «فيديو الكفن»، والمتهم فيها 34 شخصا من أفراد عائلة الميرغني بعين شمس، منهم 31 شخصا محبوسون و3 هاربين، واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود الذين كانوا حاضرين في الواقعة.

خلافات سابقة بين الطرفين

وجاء في أقوال أحد الشهود ويدعى «محسن. ص. م»، 26 عاما، سائق، إنه يعمل سائقا لدى المدعو «خالد. أ» وشهرته «خالد السماك»، وعلى علم بوجود عدة خلافات فيما بين المجني عليهم والمتهمين، وسبق وتردد على مسكن المتهمين رفقة المدعو «السماك» بصفته وسيطا لرأب الصدع فيما بين الطرفين، وبتاريخ الواقعة كان رفقة المجني عليهم سالفي الذكر وكذا خالد السماك، والمدعو «سيد م. ع»، وشهرته «عربي»، وردد بذات مضمون ما قرره المجني عليهم سالفي الذكر، مضيفا أن المتهم «مراد. ن» وشهرته «إبراهيم المرغني» كان يحمل سلاحا ناريا «طبنجتين».

فيما أضاف شاهد آخر ويدعى «سيد م ع ر» وشهرته «عربي»، 50 عاما، سائق، أنه يعمل سائقا لدى خالد السماك، وردد بمضمون ما قرره سالفه، مضيفا أن المتهم «مراد ن» وشهرته «إبراهيم المرغني» كان يحمل سلاحا ناريا.

تصوير جلسة الصلح

وتابع شاهد يدعى «محمود م ع ع»، 40 عاما، أنه يعمل مصورا بالمنطقة محل الواقعة، وأنه قام بتصوير جلسة الصلح بناء على استدعائه من قبل المتهمين والسابق تعاملهم معه في مناسبات أخرى.

كما استمعت النيابة لشاهد آخر يدعى «عاطف. ح. ع»، وشهرته عاطف الريس، 55 عاما، مدير وشريك بإحدى الشركات، والذي قال إنه يمتلك عائمة نيلية بدائرة قسم الجيزة، وفي شهر فبراير 2021 تواجد المتهم «عز الدين ن»، وعدد من ذويه لقضاء سهرة بالعائمة المملوكة له، وحال ذلك نشبت مشاجرة بين المتهم وذويه والعاملين بتلك العائمة، فروعوا من فيها وأتلفوها، وأحدثوا عدة إصابات.

وأضاف أن عددا من الوسطاء تدخلوا لاحتواء الموقف وإنهاء تلك الخلافات صلحا، إلا أن تلك الوساطة قوبلت بالرفض، فما كان من المتهم سالف الذكر وذويه إلا أن هددوه وأجبروه على التنازل عن المحضرين سالفي البيان بشأن واقعتي الشجار بالعائمة والخطف، وحتى إتمام التصالح والتراضي فيما بينه وبين المتهم سالف الذكر، وتوسط خالد السماك بصفته صديقا شخصيا للمجني عليه سالف الذكر، وبصفته مقربا من عائلة المتهم «عز الدين ن»، وحددوا تاريخ 9 مايو 2021 لعقد جلسة عرفية للتصالح والتراضي.

اقتياد المجني عليهم لساحة مجاورة وتهديدهم

وتابع أن سالف الذكر توجه ورفقته شقيقه المدعو «محسن ح ع»، المجني عليه الثاني، ونجله «إسلام»، المجني عليه الثالث، والوسيط «خالد السماك»، وكل من «محسن ص»، و«عربي م»، يعملان سائقين لدى الوسيط خالد السماك، وقصدوا مسكن عائلة المتهمين، وعند وصولهم فوجئوا بقيام المتهمين «عز الدين ن» و«مراد ن» و«قايد ع» باقتيادهم إلى ساحة مجاورة لمسكنهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وأرغموهم على حمل الأكفان البيضاء، وتقديمها للمتهمين، بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، ثم أرغموهم على تقبيل قدم المدعوة «صباح أ ع»، وهددوهم بالقتل، مضيفا أن المتهم «مراد ن» كان حاملا بندقية خرطوش، ثم أذاعوا المقطع المرئي المصور على منصات التواصل الاجتماعي للتنكيل بهم وإذلالهم.

الإفراج عن والدة المتهمين

وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمس الاثنين، المنعقدة في محكمة العباسية، إخلاء سبيل كل من والدة وشقيقة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس».