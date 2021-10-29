بمجرد طرح البوستر الخاص بالحدوتة الجديدة من مسلسل «زي القمر» حظي بتفاعل من الجمهور بشكل كبير وخاصة بعد ظهور الفنانة لقاء الخميسي من خلاله بشكل مختلف، ونقدم خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل زي القمر، حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة وموعد الإعادة .

موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة وموعد الإعادة

سيكون موعد عرض مسلسل زى القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة وموعد الاعادة، ابتداء من مساء غد السبت الموافق 30 أكتوبر وذلك في تمام الساعة الثامنة.

وسيتم عرض الحكاية الجديدة على شاشة قناة cbc، أما عن موعد الإعادة فستكون في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، وعن موعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

تفاصيل حدوتة حتة من القمر مسلسل زي القمر

وكان البرومو الخاص بالحدوتة الجديدة حتة من القمر طرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحكي عن فتاة تدعى قمر ولدت بوحمة كبيرة في وجهها وهذا الأمر يعرضها لكثير من التنمر من قبل المجتمع.

حدوتة حتة من القمر هي بطولة لقاء الخميسي ونور محمود ومحمد العمروسي ومحمود الشرقاوي، وأمجد عابد وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أنه كانت قد انتهت حدوتة أن كبر ابنك من مسلسل زي القمر هذا الأسبوع والتي جسدت بطولتها الفنانة وفاء عامر، والتي شاركها في بطولتها ناصر سيف وأميرة العايدي وشريف الغريب وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.