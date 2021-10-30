يستعد الجمهور، اليوم، ليكون على موعد مع الحدوتة الجديدة من مسلسل «زي القمر» التي تجسد بطولتها الفنانة لقاء الخميسي وعدد من الفنانين، وفي هذه السطور تعرف على موعد عرض مسلسل «زي القمر» حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة ومواعيد الإعادة الخاصة بها.

موعد عرض مسلسل «زي القمر» حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة

وسيكون موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية «حتة من القمر» والقنوات الناقلة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك عبر شاشة قناة cbc سيكون الجمهور على موعد مع الحلقة الأولى من الحدوتة.

أما عن موعد الإعادة المقرر عرض الحلقة الأولى بها فسيكون في تمام الساعة الثانية ونصف صباحا، أما عن موعد الإعادة الثاني فسيكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في اليوم التالي.

تفاصيل حدوتة «حتة من القمر»

يذكر أنه كان قد تم طرح البرومو الخاص بحكاية «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر» منذ عدة أيام وظهرت فيه بطلة العمل الفنانة لقاء الخميسي بوحمة كبيرة في وجهها، والحكاية تدور حول فكرة التنمر على بطلة العمل بسبب الوحمة الموجودة في وجهها.

يذكر أن الحدوتة بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما أنه يعرض خلال هذه الفترة للفنانة لقاء الخميسي مسلسل إجازة مفتوحة والتي تشارك فيه بجانب شريف منير وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل ودنيا ماهر وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.