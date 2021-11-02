آلاء دخلت المستشفى لتركيب كيس معدة خرجت باستئصال قولون وأمعاء

دخلت آلاء داخل إحدى المستشفيات في محافظة بورسعيد يوم 24 سبتمبر الماضي، تمهيدًا لخضوعها لعملية تركيب كيس معدة صباح اليوم التالي لتعود حياتها كما كانت في السابق، قبل شعورها بآلام حادة في المعدة ولكن «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن» وخرجت منها مستئصلة القولون والأمعاء تمامًا بسبب خطأ طبي كتب لها العيش بآلام حادة وخطيرة كما تركها ما بين الحياة أو الموت.

العملية الأولى استغرقت 6 ساعات

6 ساعات متواصلة استغرقها الأطباء في إجراء العملية الجراحية لـ«آلاء» الفتاة العشرينية وسط دعاء وبكاء الأهل خارج غرفة العمليات منتظرين خبر من الأطباء بسلامة حالة نجلتهم، وبعد مرور دقائق خرج الأطباء ليخبروا الأب أن حالة نجلته أصبحت مستقرة إلى حد ما ولا داع للقلق الذي يكسو على ملامح الأسرة بأكملها، وعقب مرور بضعة أيام من ملاحظة الأب لحالة نجلته اكتشف أنها لا تستطع قضاء حاجتها نهائياً وتعاني من القيء المتواصل.

وقال الأب خلال حديثه لـ«الوطن»: «بنتي دخلت الطوارئ تاني يوم 2 أكتوبر وحالتها كانت خطيرة جدا»، متابعًا أن الأطباء أجروا أشعة مقطعية لابنته، وخرج أحد الأطباء وأخبره أنها مصابة بانسداد في الأمعاء وتحتاج إلى تدخل جراحي بشكل فوري حتى لا يصل الأمر إلى حدوث حالة تسمم لها.

وتابع الأب، أن العملية الثانية استغرقت قرابة الـ 7 ساعات متواصلة، وأخبره الطبيب أنه قد اضطر إلى استئصال الزائدة على الرغم من أن ابنته كانت لا تعاني منها، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد المؤلم بل استمرت الفتاة في الشعور بالآلام الحادة حتى تم إجراء عملية ثالثة لها التي استغرقت قرابة الـ 4 ساعات.

وأضاف الأب، أن الطبيب أخبره أن ابنته لديها غرغرينا في الأمعاء وحالتها الصحية خطيرة للغاية ويجب أن تخضع لعملية استئصال أمعاء وزرع أخرى وبالفعل تمت العملية ولا تزال حتى الآن تحت الملاحظة في العناية المركزة وتعاني من آلام حادة للغاية.

وحرر الأب محضرًا ضد الطبيب الذي تسبب في وضع ابنته السيئ يحمل رقم 1928 إداري العرب لسنة 2020 / 2021 وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة والتأكد من وجود خطأ طبي من عدمه.