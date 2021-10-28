قصر العيني يكشف عن حقيقة خطأ طبي في عملية لطالبة

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكوى لأم طالبة تدعى «نورهان»، تشير فيها إلى حدوث خطأ طبي لنجلتها عقب خروجها بعد إجراء عملية جراحية لتركيب جهاز شنز تمهيداً لاستئصال ورم لها، بمستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، وارتفاع درجة حرارة الطالبة وحدوث تجمع دموي لها بالمخ، وهو ما استدعى إدراة مستشفى قصر العيني للرد على الواقعة بتعقيب من قبل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفى.

قصر العيني: الحالة محولة وكانت تعاني من ورم بالمخ

وأوضح الدكتور حسام صلاح الدين، مدير مستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل ما تم تداوله عن حدوث خطأ طبي أثناء علاج مريضة بمستشفى قصر العيني أثناء إجراء عملية تركيب جهاز شنز تمهيدا لإجراء عملية استئصال ورم، قائلا: «المريضة جاءت محولة لمستشفى قصر العيني وتعاني من ورم بالمخ، وتم إدخالها العمليات لاستئصال ورم ووضع صمامات، خاصة وأنها كانت تعاني من مشكلة وهي حالة متأخرة نظراً لوجود مشكلة في البوطينات بالمخ».

قصر العيني: الإجراءات الطبية لحالة المريضة سليمة

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريضة تم إجراء العمليات الأولية لها، ومن ثم حجزها في الرعاية المركزة، وحدث لها تحسن، موضحاً أنه تم حجزها في عنبر الحجز بها بعد إنتهاء مدة بقائها في الرعاية، مضيفا: «أهلها فهموا غلط وافتكروا أنها خرجت مبكراً من الرعاية المركزة، وطبيعياً بعد أي عملية جراحية حدث لها تشنجات، وتم صرف أدوية لها وإدخالها مرة أخرى للرعاية لمتابعة حالتها الطبية مرة أخرى لاحتياجها للملاحظة»، موضحا أن بقاء المريض فترة طويلة في الرعايات المركزة دون الحاجة إليها يؤثر على احتياج آخرين للرعاية المركزة أو الحالة الصحة للمريض».

وأشار مدير مستشفى قصر العيني، إلى أنه بعد ورود الشكوى من والدة الطالبة، ومراجعة كل إجراءات العملية من قبل لجنة المضاعفات التي تم عرض الحالة عليها، تبين من خلال مراجعة كل التقارير الطبية من فريق وأساتذة جراحة المخ والأعصاب، سلامة الجراحات التي تمت وهي ليست جراحة واحدة بل عدة عمليات جراحية دقيقة.