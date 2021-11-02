«الزراعة» تطلق 6 قوافل بيطرية مجانية لقرى «حياة كريمة» في سوهاج

تطلق وزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

القاقلة لمدة 6 أيام

ومن المقرر أنَّ يتمّ زيارة بعض قرى محافظة سوهاج «المنشأة، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلتة»، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعيه برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه الى صغار الذراع والمربيين.

كشوفات وفحوصات مجانية وتحصينات

تجري القافلة اختبار عشار مع فحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير سيادية، مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي.

كما سيتمّ تدريب الأطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، وعمل ندوة إرشادية للمربين عن أهمية التأمين على الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية مع أخذ عينات لفحصها معمليًا، ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.