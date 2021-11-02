«سلامة قلبك» تكشف على 102 طفلا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قافلة مبادرة «سلامة قلبك»، بقرية «ميت الرخا» مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بمشاركة مؤسسة «ثروت الخيرية»، حيث تهدف القافلة إلى الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الايكو).

محافظ الغربية يدشن قافلة طبية للكشف المبكر عن أمراض الروماتيزم والمفاصل

وخلال القافلة، تم الكشف على أكثر من 77 حالة من الطلاب فوق خمس سنوات، كما تم الكشف على 25 طفلا حديث الولادة، حيث تم رصد عدد 4 حالات يعانون من روماتيزم القلب، و3 حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية «قلوب أصحاء لروماتيزم القلب» بالمحلة خلال الفترة المقبلة.

قوافل طبية للكشف المبكر عن أمراض القلب للأطفال وسبل علاجهم

وأثنى «رحمي»، على تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والحكومة، في تقديم الرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجاً والذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الكافية للوصول لأماكن تقديم الرعاية الصحية المناسبة، موجهاً بتنفيذ المزيد من تلك المبادرات التي تقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

جهود تنفيذية لرعاية الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بقرى مركز زفتى

جاءت القافلة الطبية، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، الدكتور علاء الغمراوي مؤسس المبادرة، عبدالوهاب الحضري وهبة الشرقاوي من المكتب الفني لمحافظ الغربية، بجانب عدد من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز زفتى.