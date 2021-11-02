لماذا أدرجت الأمم المتحدة «حياة كريمة» ضمن أفضل برامج التنمية بالعالم؟

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، المشروع القومي "حياة كريمة" ضمن منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يوليو الماضي، كأحد أفضل مشروعات التنمية على مستوى العالم، وأكدت الأمم المتحدة أن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الاوضاع المعيشية للجماعات الاكثر احتياجا، فى الوقت الذى ساهمت فيه أيضا فى توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محيي الدين: حياة كريمة تراعي كل قواعد التنمية

ووأوضح الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومعبوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمة مسجلة على هامش المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة"، الذي شهده استاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأمم المتحدة قامت بهذا الاختيار بناء على معايير دولية، على رأسها مراعاة المبادرة لقواعد التتمية المستدامة، ومنها تحديد القرى الأكثر احتياجا ومكافحة الفقر.

ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر: منظمة الأمم المتحدة تدعم حياة كريمة

كما أشادت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمبادرة "حياة كريمة"، في تصريحات سابقة، قائلة أن المؤسسة تقوم بتوفير الفرص الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، كما لفتت إلى دعم ممظمة الأمم المتحدة للمبادرة، من خلال برنامج لدعم التنمية في مصر لأن لديها تحدي كبير في النمو السكاني، مشددة أن العالم كله يواجه مثل هذا النوع من المشاكل.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مصر قامت بدور كبير في تنمية العشوئيات

وتوالت الإشادات الدولية بالمشروع القومي حياة كريمة، حيث سبق أن قالت ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجل الوزراء هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن الذي عُقد في مدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قامت بدور كبير على مدار السنوات السبع الماضية في تنمية العشوائيات، وتطور الريف المصري، كما أثنت على ما تمثله مبادرة حياة كريمة من إضافات ذات قيمة كبيرة في حياة العديد من المصريين، وأبدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، اتفاقها في الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء من أن مصر تمثل نموزج حقيقي لدولة قامت بتبني أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحققت نجاحًا واضحا.