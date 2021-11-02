محافظ الغربية يناقش مقترحات تنفيذ «حياة كريمة» بمراكز المحافظة

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال اجتماع موسع عقد مساء أمس، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني، المقترحات المقدمة من مراكز (المحلة الكبرى، قطور وكفر الزيات) حال وقوع الاختيار عليهم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بهدف توفير كل الخدمات والاحتياجات لساكني قرى تلك المراكز لتخرج بعد الانتهاء من تنفيذ المبادرة بثوب جديد يليق بساكنيها ويوفر لهم حياة كريمة يستحقونها.

حصر احتياجات المراكز المنتظر تنفيذ «حياة كريمة» بها

وأوضح محافظ الغربية أن الهدف من الاجتماع هو حصر كل الاحتياجات التي تتطلبها هذه المراكز حتى يتم التنفيذ فوراً حال اختيارها، كما أكد رحمي أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية من الشركات والهيئات لحصر أعمالها في هذه المراكز وما تبقى منها لضمان التنسيق التام بينهم عند تنفيذ المشروعات دون تأخير.

تنفيذ 663 مشروعا بتكلفة 3 مليارات جنيه

يُذْكَر أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حالياً في قرى مركز زفتى والبالغ عددها 54 قرية، و88 تابعا بإجمالي عدد 663 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بـ 3 مليارات جنيه لتقدم بذلك حياة كريمة لعدد 598 ألف نسمة من المواطنين، وذلك ضمن أكبر مبادرة والتي وُصِفَت بمبادرة القرن لخلق ريف متطور بطابع المدينة وللقضاء على أغلب المشاكل التي تواجه ساكني الريف والذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصري، حيث إنها حققت أغلب ممارسات التنمية المستدامة، ما جعلها تتصدر قائمة المبادرات ذات الطابع المستدام محلياً وعالمياً.