إزالة 221 تعديا على منافع النيل بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة اليوم، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 221 تعديا على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 13002 متر مربع على مستوى المحافظة، لافتا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

استمرار حملات إزالة التعديات

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها إلى المتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

تنفيذ 221 قرار إزالة للتعديات

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 163 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 5641.5 متر مربع، و38 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4180.5 متر مربع، وعدد 20 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 3180 متر مربع.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى، بمتابعة التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية، وتنفيذ قرارات إزالة بشكل فوري، كما شدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن والقرى أيام الإجازات والعطلات الرسمية لمتابعة أية مخالفات تحدث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، والمرور على المناطق النائية لمتابعة الموقف على الطبيعة.