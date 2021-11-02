تطعيم السعوديين المقيمين في الإسكندرية بلقاح كورونا

اتفق القنصل العام للملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، مع الدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالإعداد لحملة من أجل تطعيم كافة مواطني السعودية المقيمين في المحافظة بلقاح كورونا.

قنصل السعودية يزور صحة الإسكندرية

جاء الإتفاق بين القنصل العام للسعودية ووكيل وزارة الصحة، على هامش الزيارة التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر المديرية في الإسكندرية، في إطار التعاون بين البلدين في ملف الصحة، ومواجهة الجائحة العالمية التي يشهدها العالم أجمع وهى الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وخلال اللقاء، تناول الطرفان الوضع الصحي في محافظة الإسكندرية وخاصة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي تتبعها الإسكندرية وذلك في ذروة الموجة الرابعة والتي تشهدها البلاد وكافة دول العالم، إضافة إلي قيام الصحة بحملات من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا .

تطعيم السعوديين بلقاح كورونا

واتفق قنصل عام السعودية، على تنظيم حملة لقاح معتمد من الجهات الصحية في المملكة للمواطنين السعوديين المقيمين في الإسكندرية ومنسوبي القنصلية العامة، وذلك للسير على نفس النهج التي تتبعه مصر في خطة الحكومة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد وذلك حفاظاً على صحتهم والتي هى من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للتصدي للموجة الرابعة إضافة إلى التعقيم والتباعد وارتداء الكمامة، وعبر القنصل العام عن تقديره لهذه المبادرة الي تعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.