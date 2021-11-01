السعودية تفتح كل منافذها لاستقبال المعتمرين

قال سعد بن جميل القرشي، مستشار رئيس شؤون الحرمين الشريفين ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إنه جرى الانفتاح في جميع المدن والاستراحات والمناطق المفتوحة، ورفعت الكمامات والتباعد والأمور الاحترازية، وجرى التعميم على كل الشركات ومؤسسات وشركات العمرة للاستعداد لاستقبال المعتمرين من جميع منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية.

السماح بدخول كل المعتمرين ممن تلقوا اللقاحات المعتمدة

وأضاف «القرشي»، خلال لقاء عبر «zoom»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن الاستعدادات المبكرة بدأت في استقبال المعتمرين، كما جرى تجهيز الحجر المؤسسي الذي سيعمل في المملكة، والإجراءات التي سيتم عملها، ففي البداية ستكون هناك استعدادات كبيرة وعملية، ومنها وجود مناديب الشركات والمؤسسات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.

ولفت مستشار رئيس شؤون الحرمين الشريفين ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن المنفذ الوحيد الذي كان يعمل هو المنفذ الجوي، لكن اليوم جرى التعميم على كل الشركات والمؤسسات بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، مردفا «هذا خبر طازة وجديد وجرى إعلانه على قناتكم».

وأكد أنه سيتم استقبال المعتمرين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في المملكة، «كل اللقاحات المعتمدة إن شاء الله هتكون هي التي تم التعامل معها، ويكون المعتمر أو الزائر آخذ هذه اللقاحات المعتمدة»، مشيرا إلى أن انطلاقة العمرة ستبدأ في وقت مبكر هذا العام استعدادا أيضا لمناسك الحج.

حجر المعتمر داخل فندقه من 3 لـ 5 أيام

وأوضح مستشار رئيس شؤون الحرمين الشريفين ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن المقصود بالحجر المؤسسي بأنه عند قدوم المعتمر إلى المملكة يتم حجره في الفندق الخاص به لمدة من 3 إلى 5 أيام، حتى التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، ويتم حجره حتى موعد العمرة عبر تطبيق «توكلنا واعتمرنا»، ومن ثم يستطيع الحصول على العمرة بكل سهولة ويسر، مؤكدا أنه ستكون الأمور على ما يرام.