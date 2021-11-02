بدء مراسم حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة دفعتي 2013-2014

بدأت منذ قليل مراسم حفل حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2013، 2014، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام.

ومن المقرر أن يؤدي المندوبون المساعدون من دفعة 2013 وعددهم 359 عضوًا، و2014 وعددهم 97 عضوًا اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بـلاظوغلي على النحو التالي:

1) من مسلسل رقم 1 وحتى رقم 153 بالقرار الجمهوري رقم 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013.

2) من مسلسل رقم 154 وحتى رقم 306 في نفس القرار 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013.

3) من مسلسل رقم 307 وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة 2013، وكذا لكل دفعة 2014 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 498 / 2021.

النيابة تضع شروط حلف اليمين

ووضعت هيئة النيابة الإدارية الشروط ذاتها بشأن الحضور في الموعد المحدد، مع الالتزام بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض وكذلك ارتداء الوشاح الخاص بهيئة النيابة الإدارية.

أوضحت أنه في حال التعذر عن إيجاد الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، فإنه سوف يكون متوفرا بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنيل.

وصدر يوم السبت الماضي الموافق 23 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2013، ودفعة 2014 تصل لـ97 عضو من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021.