تعرف على مواعيد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية

كشفت النيابة الإدارية عن مواعيد حلف اليمين، بعد أن تقرر ترحيل الموعد المحدد لمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013 و2014، الذي كان مقررًا له في التاسعة والعاشرة صباح غد الثلاثاء 2 نوفمبر؛ ليصبح مساء نفس اليوم بمقر وزارة العدل.

مواعيد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد حلف اليمين بحسب ما أعلنت عنه النيابة الإدارية في بيان لها:

- من مسلسل رقم 1 وحتى رقم 153 بالقرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021 الخاص بدفعة 2013، يكون التواجد في الواحدة والنصف ظهرًا.

- من مسلسل رقم 154 وحتى رقم 306 في نفس القرار 497 لسنة 2021 الخاص بدفعة 2013، يكون التواجد في الثانية مساءً.

- من مسلسل رقم 307 وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة 2013، وكذا لكل دفعة 2014 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، التواجد في الثانية والنصف مساءً.

حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية

وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض، فضلا عن الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، والتواجد في الموعد المقرر.

وأوضحت أنه في حال التعذر عن إيجاد الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، فإنه سوف يكون متوفرا بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنيل.