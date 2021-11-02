حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 3-11-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا قبل قليل، يتضمن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف الخبراء عن توقعاتهم بشأن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 27 17

السلوم 29 14

سيوة 31 15

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 27 14

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 22

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 33 19

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22