حالة الطقس اليوم 3-11-2021.. مائل للبرودة ليلا وشبورة خفيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوبي سيناء والبلاد، فيما يكون الطقس لطيف ليلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي أثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء هيئة الأرصاد، في بيان، إن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 27 17

السلوم 29 14

سيوة 31 15

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 27 14

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 22

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 33 19

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22