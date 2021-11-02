ياسمين رحمي تعلق على مشهد خيانتها لخطيبها في «حكايتي مع الزمان»: سعيدة

تشارك الفنانة الشابة ياسمين رحمي، في مسلسل «إلا أنا»، ضمن حكاية «حكايتي مع الزمان» بطولة الفنانة ميرفت أمين، التي حققت نجاحًا كبيرًا، من خلال تجسيدها دور «ولاء». وتصدر مشهد خيانتها لخطيبها الذي يقوم بدوره الفنان الشاب عصام السقا، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبت منه 5 آلاف جنيه لشراء بعض الملابس، ولكنها ذهبت لتشتري هدية إلى حبيبها الآخر.

وعن نجاح ذلك المشهد، قالت ياسمين رحمي، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «مكنتش متوقعة النجاح دا كله للدور والمشهد، صحيت لقيت ضجة كبيرة على كل الجروبات مكنتش متخيلة إن الموضوع هيوصل لكدا، وناس كتير مهتمة إن إزاي فيه بنت تعمل كدا في خطيبها وتصاحب واحد عليه وخصوصًا أنه متجوز».

ياسمين رحمي تعبر عن سعادتها بنجاح دورها

كما عبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها بعد نجاح هذا المشهد، خاصة أن هذا الدور مختلفًا كليًا عن أدوارها السابقة، قائلة: «أنا مبسوطة لأنها نوعية جديدة من الشخصيات أنا أعملها، مبسوطة أنه عجب الناس وعلم أوي كدا معاهم»، مشيرة إلى أن التصوير مازال قائمًا حتى الآن.

ياسمين رحمي تكشف تفاصيل شخصيتها في حكايتي مع الزمان

وعن تفاصيل شخصيتها في حكاية «حكايتي مع الزمان»، أوضحت «رحمي» أن ولاء فتاة طموحة تعمل في معرض للسيارات يملكه الفنان أحمد خليل، ومخطوبة لزميلها في العمل عصام السقا، ولكنها لا تشعر بحب خطيبها واهتمامه بها، بالإضافة إلى أنها تريد الارتقاء بمستواها، لذلك لجأت إلى صديقها الآخر «خالد» الذي يحبها ويهتم بها رغم أنه متزوج، ومن خلال الأحداث القادمة سوف نعلم من سوف تختار ولاء ومن سوف يكون ولاءها له خطيبها أم حبيبها؟

رحمي: «حكايتي مع الزمان» من ألذ الكواليس

أما عن كواليس الحكاية، أشارت إلى أنها من ألذ الكواليس التي عاشتها، قائلة: «الكواليس لذيذة جدا، والمخرج متفهم جدا، وهي من ألذ الكواليس اللي اشتغلتها طول حياتي، لأنه شخص مهتم جدا بالتفاصيل، ومبسوطة وسعيدة بالعمل معهم».